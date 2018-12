$!¿Está Machado dispuesto a aceptar menos dinero para firmar con los Yankees?

Según múltiples informes, los Yankees son el destino preferido del agente libre Manny Machado. Sin embargo, el infielder superestrella podría verse obligado a aceptar un contrato menos lucrativo para unirse a los neoyorquinos.

Jon Heyman de MLB Network cree que los Medias Blancas y los Filis ofrecerán más dinero que los Yankees, aunque todavía califica a Nueva York como el “ligero favorito” para procurar los servicios del jugador de 26 años de edad.

“Hemos escuchado todo el tiempo que Machado quiere estar en Nueva York”, dijo Heyman en su programa de Fancred por YouTube. “De hecho, he escuchado de varias personas que él siempre quiso estar en Nueva York o Boston. Bueno, Boston no va a ser una opción, obviamente. Creo que los Yankees tienen buenas posibilidades y pienso que él sería uno de aquellos que podrían firmar con un equipo que no ofrezca la mayor cantidad de dinero. Eso es una rareza”.

Machado se reunió con los Medias Blancas, Yankees y Filis la semana pasada, pero les ha informado a los tres equipos que esperará el Año Nuevo para tomar una decisión.