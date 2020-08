$!Esteban Germán y Quilvio Veras, dos pilares en el acuerdo de Fenapepro-Lidom

Los clubhouses

Germán fue más extenso sobre el tema. Refiere que en el proceso del acuerdo, los que seguían el tema quedaron anclados en la agencia libre, cuando también está los clubhouses de visitantes, de los cuales sugiere “que sean más cómodos”. Y agrega: “Hay estadios, no voy a mencionar nombre, que dan pena. Si no te bañas de primero, no te puedes bañar porque están tapados, de tres funciona un solo”.

Esteban Germán fue víctima del 10 por ciento que los equipos pagaban a los importados en el draft de postemporada (nativos e importados), el cual ahora será unificado. Él trabajó para que eso cambie. “Eso me da gran satisfacción. No lo disfruté, pero puse mi granito de arena para que hoy los muchachos al ser drafteados no tengan ni que ir a la oficina a pelear eso, su 10 por ciento está ahí. Es una familia”, dijo. Otro punto es que “hay presidentes de equipos que no manejan el lenguaje de los peloteros y el año pasado hubo confrontación con un equipo de la capital, porque no hubo manejo. Hubo un jugador que estaba molesto, porque no había un lenguaje beisbolero”, al punto que ya no era solo el tema salarial, si no la forma de hablar del dueño, que si tienen los gerentes, porque jugaron pelota. Germán anunció también que se harán actividades durante el torneo en la Federación. “Vamos a invitar a peloteros y a exjugadores a ver los partidos”, dice. También propone “talleres gratis” para peloteros “released”, ya sea de árbitros, terapeutas o entrenadores físicos, así “los peloteros que quieran salir a camino y seguir en el mundo del béisbol, lo pueden hacer”.