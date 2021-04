$!Ex pelotero tendrá que pagar US$500 mil a árbitro por difamarlo en podcast

Joe West, el árbitro que en mayo puede superar al inmortal Bill Klem por la mayor cantidad de partidos arbitrados en la historia, recibió el lunes 500,000 dólares más intereses por parte de la Corte Suprema de Nueva York en su demanda por difamación contra el exjugador Paul Lo Duca, reportó el diario USA Today.

West demandó a Lo Duca en 2019 después de que el ex receptor dijera en un podcast que su ex compañero de equipo de los Mets, el relevista Billy Wagner, sobornó a West para que le diera una zona de strike más grande al permitirle usar su auto Chevrolet clásico de 1957.

“Estamos jugando como un partido muy reñido contra los Filis y Billy Wagner viene del bullpen”, dijo Lo Duca el 18 de abril de 2019 en The Action Network. “Solía ​​ir al montículo todo el tiempo y como, ‘¿qué esta pasando?’ y él dice, ‘Oye, Joe está detrás del plato. Coloca un par de pulgadas más adentro. Yo estaba como,‘ ¿estás bromeando? Joe me odia‘. Él dice, ‘no, no, no, no, no, no. Joe me ama’.

“Yo digo, ‘no nos ha dado la esquina en todo el día’. Él dice, ‘No te preocupes por eso’. Literalmente lanza 10 lanzamientos y poncha a tres muchachos. Joe llama a los tres muchachos. Ocho de los nueve lanzamientos fueron al menos de tres a cuatro pulgadas adentro, ni siquiera cerca. Los muchachos estaban lanzando bates y todo. Joe sale del campo”.

“Regresé a la casa club y dije: ‘¿Qué (improperio) acaba de pasar ahora mismo?’ Y Wagner simplemente me guiña un ojo. Yo digo, ‘¿Cuál es el secreto?’ Él dice, ‘Eh, a Joe le encantan los autos antiguos, así que cada vez que viene a la ciudad le presto mi Chevy 57 para que pueda conducirlo y luego me abra la zona de strike’“.

West estaba indignado, diciendo que la historia era completamente inventada y presentó una demanda. West fue solo el árbitro del plato una vez cuando Wagner y Lo Duca jugaron juntos en 2006-2007, y Wagner nunca lanzó en el juego.

West declaró en su demanda que los comentarios de Lo Duca dañaron su integridad y carácter, y amenazó con dañar gravemente sus posibilidades de ser elegido para el Salón de la Fama.

Los elegidos para el Salón de la Fama, como se describe en la decisión, pueden ganar al menos US$250,000 al año simplemente en conferencias y presentaciones de tarjetas.

“El demandante expresó una preocupación legítima de que, si los votantes del Salón de la Fama acreditan la afirmación falsa de Lo Duca con respecto a su integridad y carácter”, según la decisión de la corte, “podría no ser elegido para ingresar al Salón de la Fama por las mismas razones”.

Como por lo demás excelentes jugadores ‘Shoeless’ Joe Jackson, Pete Rose y Barry Bonds habían sido elegidos o no. También expresó su preocupación de que sería difícil reparar completamente su reputación, particularmente porque un comité especial de ejecutivos de béisbol y ex jugadores elegidos por los directores del Salón de la Fama es responsable de seleccionar a los árbitros para la inducción al Salón de la Fama.

“Ningún miembro de este comité le había dicho al demandante que la declaración de Lo Duca tendría o no un efecto en sus posibilidades de elección. Según el demandante, al menos un exjugador y un agente de un exjugador expresaron su creencia al demandante de que la declaración falsa perjudicaría sus posibilidades de elección, pero esos testigos no testificaron en la investigación“.

West no solo negó con vehemencia haberle dado a Wagner una zona de strike ampliada, sino que dijo en la corte que nunca le dio un trato preferencial a ningún equipo o jugador. Sin embargo, a pesar de las fuertes negativas de West, la historia de Lo Duca fue recogida por un gran número de publicaciones.

“Dada la amplia difusión de la declaración difamatoria en cuestión aquí, la naturaleza de la declaración y la legítima ansiedad que el demandante sufrió en relación con la posibilidad de que no sea elegido para el Salón de la Fama debido a la declaración”, dice el fallo. “El tribunal concluye que el demandante tiene derecho a una indemnización de 250.000 dólares por angustia mental y angustia emocional en el pasado”.

West también recibe otros 250.000 dólares para “compensar los gastos en los que tendrá que incurrir para contratar una empresa de relaciones públicas para formular y poner en funcionamiento un plan de reparación de reputación suficiente”.