$!Ex relevista de Grandes Ligas John Wetteland arrestado por abuso de menor

El ex lanzador de las Grandes Ligas John Wetteland fue arrestado en Texas bajo un cargo de abuso sexual continuo de un menor de 14 años.

Documentos de la cárcel del condado Denton muestran que Wetteland, de 52 años, fue detenido el lunes y dejado en libertad con una fianza de 25.000 dólares.

Las autoridades no revelaron los detalles de la investigación sobre el serpentinero miembro del Salón de la Fama de los Rangers de Texas.

The Associated Press no pudo contactar a Wetteland ni a su abogado para que comentasen. La oficina del fiscal no ha respondido a mensajes telefónicos en busca de comentario.

Wetteland fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 1996 por los Yanquis de Nueva York. El estelar taponero terminó su carrera con una marca de 48-45, con 330 salvamentos y promedio de carreras limpias de 2.93 ERA desde 1989 hasta el 2000. Jugó además para los Dodgers de Los Ángeles y los Expos de Montreal.