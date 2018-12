$!Exgrandeliga venezolano Alex González dio su último rugido con los Leones

“Tuve la oportunidad de ser campeón de la Serie del Caribe y campeón de la Serie Mundial. Hay muchos peloteros que nunca lograron eso (...). La única frustración que tengo es no haber ganado un Guante de Oro, aunque estuve nominado varias veces”, rememoró González.

“Ustedes son lo mejor que he tenido”, expresó dirigiéndose al público.

“Quería terminar en el campocorto, así como comencé (...). Me quise ir jugando, porque me inicié en esto jugando”, aseguró González.

Dio el último de sus 372 hits en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) antes de salir ovacionado del diamante del Estadio Universitario. No dejó de mostrar las virtudes que lo hicieron famoso con el guante, al participar en una jugada de doble play.

“No me podía ir sin despedirme de la fanaticada de los Leones del Caracas”, comentó el pelotero de 41 años el jueves en medio de la emotiva jornada de despedida.

Referente

Como un presagio del futuro que le esperaba, Alex González debutó en la LVBP con los Leones supliendo a Omar Vizquel.

“Es una experiencia que no se me olvida”, relató González hace unos días cuando se incorporó a las prácticas de los melenudos para preparar su despedida. “No era fácil cubrir la posición de un gran campocorto como fue Vizquel, cubrir ese espacio, y gracias a Dios las cosas me salieron bien”, agregó.

Y, como Vizquel, él terminó siendo referente para los jugadores que vinieron detrás.

“Soy fanático de Alex. Muchas cosas las copié de él cuando era niño”, contó el actual custodio del shortstop de los Leones, Gregorio Petit, quien viene de jugar en las Grandes Ligas en 2018 con los Mellizos de Minnesota.