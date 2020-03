$!Exlanzador de los Astros está dispuesto a regresar el anillo de Serie Mundial 2017

Parece improbable que algún jugador de los Astros de 2017 desconozca el esquema, seamos francos, no se han beneficiado de la duda, aunque Giles tiene una mejor coartada que la mayoría. Es un relevista y estuvo en el bullpen durante los juegos, no en el refugio cerca del bote de basura. Dicho esto, muchos cerradores permanecen en el banquillo hasta la tercera o cuarta entrada, luego se dirigen al bullpen.

“Me aplastó aprender sobre las cosas que sucedieron cuando estuve allí”, dijo Giles a DiManno. “No tenía idea. No tenía ni idea. Me sorprendió el informe del comisionado. Hasta entonces, sinceramente, no lo creía. Simplemente loco”.

El Athletic informó por primera vez sobre el esquema de robo de carteles en noviembre, y Manfred anunció su castigo y publicó su informe en enero.

La temporada de Giles con los Astros fue difícil: perdió el trabajo del cerrador durante la postemporada de 2017 y se enfrentó con el ex manager A.J. Hinch antes de su intercambio con los Azulejos, aunque no parece haber ningún resentimiento. “Me siento horrible, cómo se castiga a los muchachos”, le dijo a DiManno.