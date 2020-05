$!Exlanzadora de béisbol Mary Pratt fallece a los 101 años

Mary Pratt, quien se cree fue una de las últimas sobrevivientes de la liga de béisbol femenina que se llevó a la pantalla en la película de Hollywood "A League of They Own", murió a los 101 años.

Como ícono del béisbol femenino, Pratt lanzó en la década de 1940 para los Rockford Peaches, uno de los equipos originales de la All-American Girls Professional Baseball League (AAGPBL). Ella era la última sobreviviente de los Peaches (melocotones).

Murió mientras dormía en la residencia de ancianos John Scott en Quincy, en Massachusetts.