$!Expareja de David Ortiz dice que él quiere que ella se mude en edificio donde vivía César el Abusador

“A ese edificio, que él me sacó por seguridad, es que él quiere que yo vuelva y me mude”, dice la madre del niño de 12 años de edad del extoletero.

Durante su entrevista con Félix Victorino, en CDN canal 37, Fary Almánzar asegura que David Ortiz la quiere desalojar a ella y a su hijo de la propiedad de Samaná, a pesar de que ella tiene una inversión de 400 mil dólares en esa casa.

Un video subido a Instagram se ve al expelotero en la residencia supuestamente intentando desalojar "de manera intimidante" a la madre de Fary y a su hijo y pese a que tiene una orden de alejamiento.

“Yo estoy aquí en la capital porque yo estaba en la propiedad y a raíz de una amenaza que recibí de él, porque él me hizo responsable de la situación que pasó entre él y el señor que da los números (Cristan Casa Blanca), él me responsabiliza, me amenaza, me insulta”, expuso la mujer.

Se recuerda que el exjugador de Grandes Ligas amenazó con llevar ante los tribunales a Cristian Casa Blanca por criticarle que no tiene personalidad, porque luego de reunirse con dos expresidentes estadunidenses visita centros de diversiones de la avenida Venezuela, lugar en donde recibió un tiro que casi le quita la vida.

Según Fary, su hijo "tiene una mala relación" con Ortiz, con quien lleva "meses sin hablarse" por la conducta del extoletero.

En su entrevista la mujer aseguró también que Ortiz la amenaza porque se niega a continuar la relación extramarital que dijo haber mantenido con el expelotero desde hace 23 años.

De acuerdo con su denuncia, el exgrandes ligas le amenaza diciéndole que ella "no es nadie" y "que se la va a pagar".