No había rivales para el Licey en la pelota dominicana, lo cual originó un "parto provocado" al fundirse en uno solo tres de los equipos de la época: San Carlos, Los Muchachos y el Delco Lite dando lugar, con peloteros "escogidos" de esos tres equipos, al nacimiento del Escogido, cuya fundación oficial se remonta al 21 de febrero de 1921, es decir, catorce años después de haber sido fundado el equipo Licey.

El Licey fue fundado en el seno de una reunión que tuvo lugar a partir de las 7:30 de la noche del 7 de noviembre de 1907, en la residencia de don Vicente María Vallejo, ubicada en la calle El Conde No. 85.

· TREMENDO ACIERTO: Trevor Plouffe, exjugador de la MLB y actual personalidad de Jomboy Media, predijo correctamente el resultado de la Serie Mundial antes de que comenzara la temporada 2021. Plouffe tuiteó, "Atlanta Braves sobre Houston Astros en 6", el 31 de marzo, marcando una de las mayores predicciones en la memoria reciente. Si tan solo Plouffe hubiera hecho una apuesta en Las Vegas para acompañar su tweet.

· CERO A DOS MANOS: Greg A. Harris, entre 1981 y 1995, jugó para varios equipos de Grandes Ligas. En el juego 702 de los 703 en que participó en su carrera, lanzando de derecho para Expos de Montreal, en la novena entrada, retiró a Reggie Sanders para el primer out, enseguida se cambió a lanzador zurdo y dio base por bolas a Hal Morris, el siguiente bateador Ed Taubensee, roleteó al cuadro para el segundo out, vuelve a lanzar de derecho y domina a Bret Boone para terminar la entrada; no confundir con Greg W. Harris, también pitcher que curiosamente terminó su carrera en 1995, ambos lanzaron para los Padres de San Diego.

· PODER DESCOMUNAL: De 1.85 m de estatura, 95 kg. de puro músculo, se asegura que ha sido el único ser humano en enviar una pelota fuera del Yankee Stadium, eso por los años 30s, si es verdad, seguro que no fue en juego de Grandes Ligas, porque los negros no tenían acceso a ésta en esos años, otra verdad es que no ocupaba de ciclo pentanoperhidrofenantreno o dicho en lenguaje entendible, “esteroides,” hormonas de crecimiento o complementos alimenticios dudosos, para darle en la nariz a la pelota.

Nació el 21 de diciembre de 1911 en Buena Vista, Georgia, por lo tanto, paisano de Ty Cobb.

Su actuación como beisbolista fue principalmente en las Ligas Negras con los Crawfords de Pittsburgh y los Grays de Homestead, jugando también en Cuba, República Dominicana y México.

Llegó a formar batería con el legendario Satchel Paige. Uno de los grandes receptores en la historia del béisbol, aunque se dice que no hay estadísticas de las Ligas de Color, también se asegura que sus promedios de bateo y slugging son de .359 y .648, su placa en Cooperstown dice: “Pegó cerca de 800 cuadrangulares en 17 años de carrera.”