$!Felipe Rojas Alou estuvo a punto de ser jugador de los Tigres de Licey

El 10 de octubre de 1955, la Dirección General de Deportes (DGD) y la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), realizaron el primer sorteo de beisbolistas aficionados para dar el salto al profesionalismo.

En este sorteo Felipe Rojas Alou pudo haber sido miembro de los Tigres de Licey. En un documento depositado en la Dirección General de Deportes por Marina Trujillo y firmado por Felipe Rojas Alou dice:

“Por la presente me comprometo formalmente a firmar contrato como jugador de baseball con el Club Atlético Licey, Inc, siempre y cuando obtenga de las autoridades correspondientes el paso al profesionalismo”. Felipe Rojas Alou, Ciudad Trujillo, junio 10 de 1955.

Felipe no fue incluido en el sorteo porque se alegó que no reunía los requisitos para dar el salto al profesionalismo. No se dieron a conocer cuáles eran esos requisitos ya que Rojas Alou el 12 de mayo de 1955 había cumplido 20 años.

La verdadera razón de la no selección de Rojas Alou por el Licey nunca se dio a conocer, pero los rumores señalan que el despido de Horacio Martínez por el Licey y la poderosa mano de Ramfis Trujillo ejecutaron el jaque mate a favor del Escogido.

Los jugadores que participaron en el sorteo fueron los siguientes: Rafael Quezada, pitcher derecho; Carlos Dore, jardinero de potente brazo; Domingo Vargas, primera base; Rafael -Buda- Capellán, tercera base y jardinero; Julián Javier, torpedero; Fabio Fiallo, pitcher; Andrés Aranda, jardinero; Wilfredo Echevarría, pitcher; Pedro Pablo Tineo, Juancho Castillo, Roy Donald, Pedro Payano, Radhamés Ramos y Bienvenido Núñez, infielders; Manuel Infante, receptor.