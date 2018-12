Félix Feliz, un cazatalentos que infla colección en GL

Un alumno agradecido

Franchy Cordero no olvida el gesto de Feliz para firmarlo. Era un sábado lluvioso, su familia lo esperaba para celebrar una actividad, pero el scout designado a la zona sur lo llamó para que viera al jardinero que bateaba a la zurda y no titubeó en hacer el viaje. Bastó con un try-out para autorizar la firma.

“Félix hizo un gran esfuerzo en irme a ver a Azua en un día que era para estar con su familia, estoy verdaderamente agradecido con Félix. Siempre ha estado ahí, eso no se olvida. Era la primera vez que me veía y decirme que me iba a firmar de una vez se agradece”, dijo Cordero.