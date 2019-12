$!Fermín desafía tendencias, “Si hay que tocar, yo toco”

Aun así, Fermín no gusta a todo el gigante universo aguilucho como tampoco Phill Jackson logró consenso absoluto en los fanáticos de los Bulls y con Zinadine Zidane (¡que ganó tres Champions al hilo!) el madridismo agota la paciencia si encadena una quincena sin puntear.

Buen arranque

Las cuyayas que tomó ahora el ex torpedero de Piratas, Marineros, Indios y Cachorros jugaban para 9-4 bajo sus riendas antes de la jornada del jueves, empatadas en la tercera posición, un equipo que él tomó el 16 de noviembre con 12-15, en el quinto lugar y a dos partidos de la clasificación.

Un Fermín que si bien ya ha pasado una docena de eneros desde que se bañó en cerveza por última vez, que los ajustes defensivos están en carpetas repletas de gráficos y el toque de bola ahora es visto como una herejía, él defiende una idea conservadora del juego.

“El béisbol es el mismo. Si yo tengo que tocar y el corazón me dicta que tengo que tocar, voy a tocar. Si quiero dejarlo batear, voy a dejarlo batear, pero yo también uso mi corazón, todo lo que yo he logrado como manager se lo debo a corazonadas mías”, dice Fermín, de 56 años.

¿Qué hizo para cambiar el rumbo del club? El único estratega evade el mérito y lo único que se atribuye es el ejercicio sicológico de “decirle que se diviertan”.

Pero el gran ajuste llegó en el pitcheo. Con Omar López en el banco, las Águilas tenían la peor efectividad de la liga (3.94) y ayer ya había trepado a la segunda posición (3.19), solo detrás de los Toros (2.94).

“Eso existía (informes de avanzada), había muchas informaciones, lo que pasa es que no salían al aire (al público) pero se buscaba. Tenemos un cuerpo de operaciones de béisbol muy responsable, me la hacen llegar, la hago en los juegos. He estado los últimos 12 años dirigiendo en México y allá también se gasta un dineral en eso de la sabermetría”, dijo Fermín.