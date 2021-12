$!Fernando Tatis Jr. dice que no sufrió accidente de moto

El torpedero dominicano Fernando Tatis Jr. negó este jueves que haya sufrido un accidente de motocicleta, a pesar de varios reportes de que se había accidentado en Punta Cana.

“Lo que se publicó no era nada de lo que se estaba diciendo, sin saber lo que están poniendo en riesgo a mí como persona. Especialmente todos los dominicanos, sabiendo cómo yo he tratado este país”, dijo Tatis, Jr., luego de participar en un “Meet and Greet” de Banreservas, con fanáticos que compartieron con él.

Reportes desde San Diego dieron fe de que Tatis Jr. se había accidentado y su propio padre le dijo a Prensa Asociada que él había sufrido cortaduras menores en las rodillas.

El líder de jonrones de la Liga Nacional del 2021, descartó esa noción.

¿Hubo un accidente?

“No”, respondió brevemente Tatis Jr.

El torpedero señaló que se encuentra totalmente recuperado de las molestias del hombro que lo llevaron a la lista de lesionados un par de veces la pasada campaña.

“Me siento 100 por ciento con el tema del hombro. Lo del quirófano lo podemos descartar por el momento”, indicó.

Los Padres de San Diego se quedaron fuera de los playoffs, luego de haber clasificado en la campaña de la pandemia.

Ahora, para el 2022, Tatis Jr. confía que con la designación de Bob Melvin y con un equipo más acoplado, las cosas salgan mejor.

“Seguir como equipo, conociendo lo que cada jugador debe hacer, seguir acoplándonos cada uno con el nuevo manager y tratar de traer todo junto como equipo”, indicó.

También señaló que no descarta en un futuro jugar pelota invernal nuevamente con las Estrellas “si se dan las condiciones”.