$!Fernando Tatis Jr podría ser campeón bate en las Grandes Ligas

Bienvenido a la tabla de lideratos individuales de las Grandes Ligas, Fernando Tatis Jr. El novato dominicano de los Padres fue cuatro veces al plato en domingo durante el juego ante los Rockies y así llegó a las apariciones necesarias para optar a los distintos lideratos de MLB.

El más llamativo de todos es el de bateo, donde con .320 de promedio aparece como quinto en la Liga Nacional detrás de Jeff McNeil (.337) de los Mets, Christian Yelich (.335) de los Cerveceros, Bryan Reynolds (.335) de los Piratas y Charlie Blackmon de los Rockies (.323).

Cuando termine la temporada regular, Tatis tendrá 20 años y 270 de nacido. De coronarse campeón bate, sería el jugador más joven en lograrlo en la historia de las Grandes Ligas, superando a Al Kaline por 10 días y a Ty Cobb por 17. Los dos miembros del Salón la Fama son los únicos jugadores en la historia de MLB en liderar a su liga en bateo antes de cumplir 21 años.

Pero la batalla no será fácil, especialmente por el tipo de competencia que tendrá. Pensando en eso, les dejamos un análisis con lo que tiene a favor y en contra.

Porque podría lograrlo

Las herramientas de Tatis suelen llevar a un promedio alto. Hace contacto fuerte y tiene velocidad de élite.

“Le pega fuerte a la bola y vuela”, lo describió Andy Green, el manager de los Padres. “Esas son cosas muy buenas para dar hits”.

Green apuntó rápidamente otro factor que podría ayudar a Tatis: sus baches son mejores que los de la mayoría. Cuando Tatis está ligeramente “perdido” en el plato, tiene la tendencia a batear rodados hacia la derecha y líneas hacia la izquierda. Cuando hace eso, sigue teniendo buenas probabilidades de embasarse gracias a su velocidad, segun informó MLB.COM.

“Si hace eso cuando no le está yendo bien en el plato, sigue teniendo probabilidades de dar hits”, añadió Green. “Eso no es lo que le pasa a muchos de los que jugamos este año. Cuando uno no le daba bien a la bola eras out todo el tiempo y tenías que devolverte al dugout”.

Porque no podría lograrlo

Hay una preocupación obvia cuando se trata de Tatis y la pelea por el título de bateo.

“Yo no le pondría límites a lo que es capaz de hacer”, dijo Green. “Pero para ser un perenne candidato al título de bateo, tiene que bajar los ponches. Eso es algo que él sabe, pero que tampoco nos preocupa realmente”.

Efectivamente, a los Padres no les preocupa mucho que Tatis se ponche el 29% de las veces que va al plato. Saben que puede ser un bateador extremadamente productivo, incluso abanicando con frecuencia. (Ese número es el 12do más alto en las Mayores, y por mucho el más elevado entre los candidatos al título).

En lo que a un average alto respecta, los ponches complican las cosas. Un jugador que se ponche mucho requiere de resultados muy buenos cuando pone la bola en juego. Eso es precisamente lo que ha hecho Tatis.

Tatis batea .414 cuando pone la pelota en acción, el mejor de todas las Grandes Ligas. Generalmente, es difícil mantener un número tan alto. Pero Tatis – con su velocidad y fuerte contacto—está buscando evitar cualquier tipo de regresión.

A Tatis no le será fácil ser campeón bate esta temporada. Pero con apenas 20 años, parece cuestión de tiempo para que lo logre.