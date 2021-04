$!Fernando Tatis Jr. se convierte en la cara del béisbol de GL

El contrato millonario

Con apenas dos temporadas de experiencia, los Padres de San Diego se dieron cuenta de que no podían perder más tiempo en contratar a largo plazo al hombre que desplazó a Manny Machado como la cara del equipo. Por eso, le otorgaron un contrato de US$340 millones y 14 temporadas, que mantendrá a Tatis con la organización al menos hasta los 36 años. En su momento, no solo se convirtió en el tercer contrato más grande de la historia (superado por un millón, recientemente, por la firma de Francisco Lindor con los Mets de Nueva York), sino que representó, también, el pacto más extenso para u pelotero que no era ni siquiera elegible para arbitraje hasta un año más tarde.