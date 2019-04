$!Fernando Tatis Jr. y Jorge Polanco, candidatos sorpresas para el Jugador Más Valioso

No hemos tenido una verdadera sorpresa en el premio al Jugador Más Valioso desde que Dustin Pedroia lo ganara en la Liga Americana con los Medias Rojas en el 2008. Quizás un mejor ejemplo sea el antesalista de los Bravos, Terry Pendleton, quien superó a Barry Bonds en la votación de la Liga Nacional en 1991.

Pensando en eso, vamos con algunos candidatos sorpresa para los premios JMV del 2019 según MLB.COM:

Luke Voit, 1B, Yankees: Ha estado en medio del gran momento de los Yankees. Con tantos peloteros clave de los Yankees lesionados, lo que está haciendo Voit es invalorable. Si Aaron Judge y Giancarlo Stanton siguen fuera durante un buen tiempo y Voit sigue bateando, se podría armar una buena historia alrededor de Voit.

Paul DeJong, SS, Cardenales: Ha tenido un tremendo primer mes para los punteros de la División Central de la L.N. Su fWAR de 1.9 es el mejor entre todos los torpederos de las Grandes Ligas. Y en global, sólo está por detrás de Cody Bellinger y Christian Yelich en el Joven Circuito, y su defensa ha sido excelente. Un jugador del medio del cuadro con poder siempre es buen candidato para JMV.

Jorge Polanco, SS, Mellizos: Su fWAR de 1.3 sólo es superado por Mike Trout y Matt Chapman. Así de bueno ha sido Polanco este año. De sólo 25 años, Polanco está viviendo el mejor inicio de su carrera tras algunos ajustes mecánicos y mentales.

Fernando Tatis Jr., SS, Padres: Vaya, que rapidez. El dominicano de 20 años ha pasado de ser un estelar prospecto a un legítimo candidato al JMV en tiempo récord. La transición no ha sido gran cosa para él y su defensa ha sido mejor de lo que cualquiera hubiera anticipado. Sí, es un novato, pero Aaron Judge terminó segundo en la votación hace apenas dos años y Ichiro Suzuki lo ganó siendo un novato en el 2001 (Fred Lynn también, en 1975).

Austin Meadows, OF, Rays: Vaya sorpresa. Empezó la temporada con 191 visitas al plato a nivel de Grandes Ligas en su haber y sus números no indicaban que fuera alguien a punto de tener un año revelación. Es una de las razones más importantes para que los Rays tengan el mejor récord, encabezando la liga en varios departamentos. Su reto será adaptarse una vez que los rivales empiecen a descubrir y explotar sus puntos débiles. Pero hasta ahora, todo bien. Y su reciente estadía en la lista de lesionados definitivamente reduce sus posibilidades. Por suerte, no deberá ser operado y estará de vuelta pronto.

Christian Walker, 1B, D-backs: Le tomó mucho tiempo conseguir un puesto como regular, pero le está sacando provecho al cambio que llevó a Paul Goldschmidt a los Cardenales. Es sexto en la L.N. en WAR, sexto en wRC+ y quinto en wOBA. Y su defensa en primera base ha sido excelente. Realmente es poco probable que ocurra, pero si los D-backs se mantienen en carrera y él batea 40 jonrones, es difícil tener una mejor historia que “reemplazó al ícono de la franquicia y llevó al equipo a la postemporada”.

Joc Pederson, Dodgers OF: Si los Dodgers tienen un JMV, casi con certeza será Cody Bellinger. Pero que esté encontrando tiempo de juego en el talentoso jardinero de los Dodgers dice mucho de Pederson, quien está empatado en el 9no puesto en fWAR en la L.N. y es 15to en wOBA y 15do en wRC+. Si Bellinger se enfría y Pederson sigue encendido, podría armar un buen caso. Recuerden que no fue hace mucho tiempo (2015) cuando Pederson era el centro de atención en Los Ángeles.