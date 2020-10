$!Final de campaña regular se dividió entre sabor agrio y dulce para varios criollos

El curso de 2020 llegó a su final. Para algunos jugadores dominicanos en esta recortada temporada de Grandes Ligas, el tiempo no les alcanzó, en términos de proyección, para mejorar sus calificaciones. Otro grupo presentó un notable crecimiento de un año al otro.

Claro, no todo fue negativo para este futuro inmortal, que empató y superó la marca de jonrones de Willie Mays (660) para colocarse quedar solo (662) en el quinto puesto de todos los tiempos en ese renglón. Aun así, cerró su cuarta temporada por debajo de los .250 y es su quinta en las últimas seis campañas.

Gary Sánchez (Yanquis/.147), Ramón Laureano (Atléticos/.213), el novato Leody Taveras (Vigilantes/.227), Víctor Robles (Nacionales/.220), Sergio Alcántara (Tigres/.143, subido el pasado 6 de septiembre), Adalberto Mondesí (Reales/.256), Miguel Sanó (Mellizos/.204) y Gregory Polanco (Piratas/.152). Además, Domingo Santana fue enviado al sitio de entrenamiento alternativo de los Indios, el pasado 4 de septiembre, Nomar Mazara (Medias Blancas/1 jonrón/15) en 42 partidos no cerró como el pelotero que su equipo esperaba.

Mondesí mejoró en más de 30 puntos, desde mitad de mes, cuando rondaba los .213. Como punto luminoso terminó como líder de bases robadas de la Liga Americana.

Uno de las notas más llamativas es Sánchez. Desmejora de manera notable en su promedio de bateo (.151), muy por debajo de sus .299 en su campaña de novato en la que participó en 33 partidos y finalizó segundo en las votaciones para Novato del año. Suma 64 ponches en 156 turnos oficiales, con una proyección de más de 130, si fuera temporada completa. En dos de las últimas tres temporadas no alcanza los .200 puntos. Como resultado, los Yanquis lo dejaron en la banca en el primer partido de su serie de comodín contra Cleveland, aunque jugó el pasado miércoles.

Existe una teoría sobre su descenso, la cual explica Sandy Alomar, un exreceptor de 20 temporadas y que dirigió a los Indios ante los Yanquis, debido a la ausencia del titular, por enfermedad, Terry Francona. Sánchez "cambió su estilo de atrapar y eso es un proceso. Tiene una rodilla hacia abajo ahora y eso va a tomar tiempo para ver resultados", explica Alomar. Y reconoce que ese cambio lo puede llevar a bajar su ofensiva. "Absolutamente", dijo Alomar al New York Post. “Si aún no te sientes cómodo con la situación y estás tratando de mejorar, también puede afectar tu ofensiva. Posiblemente le esté afectando. No lo sé”.