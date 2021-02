$!Francisco Lindor no tiene prisa por firmar

Los Mets de Nueva York hicieron un gran movimiento durante la temporada muerta al obtener desde los Indios de Cleveland al torpedero Francisco Lindor.

Para muchos, por la cantidad de talento que cedió el equipo de Queens, se anunciaría una extensión contractual para el talentoso jugador de Puerto Rico.

Sin embargo, Lindor no está desesperado por saltar a un contrato a largo plazo.

“Nunca le he tenido miedo a la agencia libre así que no estoy apresurado por firmar o que no pueda esperar por la agencia libre. Vivo mi vida un día a la vez”, dijo Lindor en una conferencia Zoom de los Mets, al presentarse a los entrenamientos de primavera en Port St. Lucie este lunes.

Los Mets adquirieron a Lindor y al lanzador derecho Carlos Carrasco en un megacambio con los Indios de Cleveland el pasado 7 de enero.