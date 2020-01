$!Franklin Mirabal: “Pienso que suspenderme y multarme generaría un precedente negativo”

El periodista Franklin Mirabal apeló la tarde de este jueves la suspensión que le impuso la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana de Béisbol por dos partidos y la paga de RD$25 mil pesos. La sanción fue debido a declaraciones que realizó en el programa El Show del Mediodía, donde calificó como “un colapso para el béisbol” la clasificación de los Toros del Este a la serie final del actual certamen.

Mirabal publicó un comunicado en sus redes sociales donde explica el porqué de la apelación. “Apelo la sanción de Lidom, no tengo ninguna intención de ‘Pelear’ con la Liga de Béisbol, entidad de la que me siento ser ‘Un aliado’. Sin embargo, pienso que suspenderme y multarme generaría un ‘precedente negativo’ en lo referente a la Libertad de Expresión. Lidom me recomendó escribir una carta de disculpa a los Toros del Este y lo hice. Suspenderme de todas formas fue ‘Injusto’. Trabajo en la TV, radio, prensa escrita, Instagram, Twitter, Facebook, libros, YouTube y necesito que la Liga me aclare si narrar 3 meses en la Pelota ‘Me inhabilita’ en todas partes para yo emitir un comentario. En tal sentido, solicito una cita para aclarar ese punto. Reitero, no deseo enfrentar a Lidom, simplemente aclarar ese punto”, dijo Mirabal.