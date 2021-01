$!Freudis Nova manifiesta sus deseos de jugar en Grandes Ligas

MLB.com: Son muchas las orientaciones sobre dinero, sobre el dopaje, sobre cómo manejarse, las distracciones. ¿Para ti, cuál tema ha sido el más impactante o te ha llamado más la atención?

Nova: El tema más importante que más me ha llamado la atención... ¡wao!, ¿cómo es el nombre de este futbolista que... creo que habló el segundo día de?...

MLB.com: Pero, ¿cuál fue el tema?

Nova: ¿El tema? Él estaba hablando como de... de la... de... o sea de que nosotros, como jóvenes, hay muchas veces que nos pasa algo y nos sentimos mal con algo, y por la vergüenza y como el... el miedo, no lo hablamos. Nos quedamos con eso, como que, por dentro. Y él estaba diciendo que aprendas cómo a desahogarte, que no tengas miedo, que hables si a ti te pasa algo, que no te quedes con eso, que lo hables con el que tienes al lado, que tu no sabes quién ni cuál te podrá ayudar.

MLB.com: Para los futuros participantes en este programa, quizás los jóvenes que están empezando apenas en liga menor, ¿cuál sería el mensaje de ustedes, o de tu persona, a ellos si llegan a ser parte de este programa?

Nova: Que cojan la cosa en serio y que cada consejo -- puede ser de un niño menos que uno, de un niño o un bebé-- si te dan un consejo, cógelo.

MLB.com: Ya pasando a tu carrera como pelotero en el sistema de los Astros. Primero que nada, ¿cómo aprovechaste el tiempo durante la pandemia del año pasado, para mantenerte en forma y mantenerte en buenas condiciones?

Nova: Yo cogí este tiempo de la pandemia como una enseñanza. Como una enseñanza. Aprendí muchas cosas, que nosotros como jóvenes, no... a veces no... no la aclaramos, ¿me entiendes?. No aclaramos las cosas y muchas veces que: 'Ah, no' Nos dicen una cosa y nosotros, al ser inmaduro, 'Ah no, eso no'... o sea, al ser como quien dice 'ignorante', como decimos aquí en Dominicana, 'ignorante'.