$!Garabato Sackey falleció en 1996

Primero fue el colega y hermano Teófilo Bonilla y luego en el grupo de “whapshap” Datos Históricos Lidom que compartimos con Rubén Sánchez, Luichy Sánchez, Roosevelt Comarazamy, Tony Piña y Kevin Cabral se planteó la interrogante si el lanzador George Sackey había fallecido.

El 23 de mayo de 1996, murió el ex pitcher George -Garabito- Sackey, en La Novilla, Río San Juan. Era originario del Ingenio Consuelo, de San Pedro de Macorís.

Sackey era un lanzador dueño de un slider mortífero y de una “sonrisa endemoniada” cuando tenía bajo su dominio a un bateador contrario.

Garabato murió recordando el equipo de sus amores, los Leones del Escogido, club para el cual inició su carrera como beisbolista en la llamada “pelota de día’’ después de haber desarrollado su talento en el béisbol doble A en 1949.

“Para mí no había bateador difícil. Ellos (los bateadores) se paraban, me daban mi palo y después me la desquitaba”, comentaba Sackie con ciertos aires de satisfacción. “Era un desafío constante”, afirmaba.

Junto a los hermanos Chichí y Guayubín Olivo fue uno de los primeros dominicanos en actual en la Serie del Caribe como refuerzo de los Criollos de Caguas, Puerto Rico. Hizo batería con Guigui Lucas.

De 1953 a 1969, Sackey jugó con los Leones del Escogido, Tigres del Licey y Estrellas Orientales. En la Liga de Puerto Rico fue lanzador de los Cangrejeros de Santurce, el mismo equipo de Roberto Clemente y Willie Mays. Además jugó en Nicaragua y Canadá de 1967 a 1969 porque, según afirmó, en ese entonces en la pelota local no querían pagar lo que él entendía que valía. También jugó a nivel de triple A con los Mellizos de Minnesota.

Su récord en la pelota dominicana fue de 35-24 con una efectividad de 2.99. La mejor temporada de Garabato fue la de 1955-56, donde tuvo marca de 8-3 con 2.29 de carreras limpias permitidas.

En la VII Serie del Caribe celebrada en Venezuela en 1955, Sackey se acreditó el triunfo con los Cangrejeros de Santurce, equipo que venció 7-6 a los Alacranes de Almendares, de Cuba. Garabato relevó en el quinto episodio al lanzador abridor Rubén Gómez.

Además, Garabato formó parte de la primera blanqueada combinada en extra inning en el Estadio Trujillo en 1955, donde junto a los lanzadores Chuck Templenton y Eugene Host, los Leones doblegaron 1-0 a los Tigres del Licey en 10 episodios.

