Gary Sánchez confía en que puede producir

“Lo que va es poco de temporada, no va ni un mes de temporada. No me considero que estoy así ‘struggling’, nada seguir trabajando y hacer mi trabajo”, dijo Sánchez, en una entrevista vía Zoom, luego del partido del jueves.

El dirigente Aaron Boone dijo esta semana que había tomado la decisión de darle más tiempo de juego a Higashioka, quien batea para .276, con cuatro vuelacercas y seis remolcadas en la poca acción que ha tenido este año.

Sánchez también perdió su puesto el año pasado en medio de los playoffs y en el invierno dijo que nunca le comunicaron la decisión. Esta vez, Boone sí habló con él, confirmó el propio dominicano.

“Lo que él le dijo a ellos, me dijo a mí. Estoy aquí para que cuando me den el chance, salir al terreno y hacer el trabajo. Me siento bien, saludable, siento que puedo jugar todos los días, pero la decisión no es mía, es de ellos”, indicó.