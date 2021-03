Gary Sánchez dispara su primer jonrón de la primavera

El swing de Sánchez se vio en su momento y se pareció más al Gary que producía consistentemente que al que bateó apenas .147 y tuvo un WAR de -0.3 en la temporada recortada por la pandemia.

Pero el dominicano no se quiere apresurar a decir que ya está bien porque todavía ha jugado muy poco en la primavera.

“Quizás esté un poco temprano para hablar de eso, pero hoy me sentí muy bien. He trabajado mucho con los coaches de bateo que están aquí y en dejar la pierna atrás y me he sentido muy bien. Ahora es tratar de llevar eso al próximo juego y poner más consistencia en el trabajo”, dio Sánchez.

Sánchez sigue con su estilo de bateo de levantar alto la pierna izquierda cuando está en el plato, algo que no siempre le ha beneficiado y él está consciente de ello.

“Cuando uno está un poco descontrolado en la parte baja, uno siempre está tarde o está adelante. Ahora lo que estoy trabajando es en la consistencia de estar con la pierna de atrás y sacar las manos más rápido y ha estado funcionado y estoy trabajando mucho en el ‘leg kick’ porque como te dije, si la levanto mucho y me voy adelante no es bueno, si me quedo atrás tampoco. Estoy tratando de buscar el ritmo de estar en una posición de que pueda hacer un buen swing, sin estar muy adelante ni muy atrás”, comentó.

También habló de su experiencia recibiéndole a Gerrit Cole, que el año pasado prefirió no trabajar con el dominicano después de las primeras semanas de temporada.

“En spring training le he catcheado par de prácticas de bateo en vivo, bullpens, ya lo conozco del año pasado. Ahora mismo tratar de ponernos en la misma página y poder llamar un buen juego y yo poderlo ayudar lo que más pueda y él a mí y así tener la relación buena cuando empiece la temporada y si tengo chance de catchearle, hacer un buen trabajo”, dijo.