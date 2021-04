$!Gary Sheffield arremete contra la MLB de hoy: “No veo nada de béisbol”

Cuente al ex toletero Gary Sheffield como alguien que no tiene ningún interés en el estado actual del béisbol.

“No veo béisbol, en absoluto”, dijo al programa Tiki y Tierney de CBS Sports Radio.

El nueve veces All-Star y campeón de la Serie Mundial de 1997 se desempeñó como analista de estudio de TBS durante la postemporada hasta la campaña pasada.

“Me vi obligado a ver béisbol, porque estaba trabajando con TBS”, dijo. “Entonces tuve que recordar, averiguar quiénes eran estos jugadores. Les diré el secreto ahora: nunca vi los juegos durante la temporada. Me educarían sobre eso cuando llegara ... algo que podría ver, basado en lo que estoy viendo, porque me quejaré ... Esta es la primera vez que digo eso en voz alta, pero estoy realmente decepcionado con lo que veo“.

Sheffield era un competidor feroz conocido por su violento swing de bate cuando jugaba durante las décadas de 1990 y 2000. Se ubica en el puesto 26 de todos los tiempos con 509 jonrones y se retiró con un porcentaje de embase más slugging de .907, igualando a los miembros del Salón de la Fama Mike Schmidt y Ken Griffey Jr. de sus 22 temporadas.

“(Fue emocionante) cuando jugaba. Implementaron todas estas reglas ahora y cambiaron tanto el juego, lo están haciendo más amigable para los bateadores, incluso sin tener éxito. Estos muchachos pueden salir y poncharse 180, 190 veces, y está bien. Y luego, de repente, muestran un jonrón. Ahora, un jonrón es menos atractivo, cuando un jonrón era un gran problema y más atractivo (cuando jugaba) porque no estaba sucediendo tan a menudo como ahora”, dijo.

“Cuando veo un jugador emergente al que todos gravitan, es la cara del equipo, la cara de la ciudad, y tiene 100 ponches en abril. Cuando veo cosas así, no soy uno de los esos jugadores mayores que se burlan del juego y luego hablan sobre el juego en una luz negativa. Solo hablo de los hechos. Pero lo que hago es encontrarme con estos chicos donde están. Esa es la forma en que se juega el juego hoy, eso no ‘ no significa que tengo que verlo“.

En su sexto año en la boleta del Salón de la Fama, Sheffield obtuvo el 40.6% de los votos, muy lejos del 75% necesario para la inducción, pero vio un aumento notable (10.1%) de su total de 2020.