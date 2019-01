George Bell descarta ceder sindicato a Erick Almonte

George Bell madrugará hoy para viajar desde su hogar en La Romana hasta el Museo del Pelotero en el ensanche La Fe donde asumirá la presidencia de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) hasta noviembre de 2020, aunque Erick Almonte también aspira a posesionarse en el cargo en los próximos días tras ganar su plancha las elecciones del pasado viernes.

Pero tanto la llegada de Bell, designado por comité ejecutivo del gremio ante la renuncia a la presidencia el jueves de Mario Soto, como la de Almonte vislumbra definirse en los tribunales.

Del lado de la plancha que ganó los comicios del viernes que no reconoce la directiva actual se acusa de manejo de más de RD$300 millones en 20 años sin mayor justificación en su uso hasta negligencia para mejorar las condiciones laborales de los jugadores.

Bell, que ofrecerá hoy una conferencia de prensa en la sede del sindicato, confirmó ayer a DL que “llegará hasta el final” del mandato de tres años para el que fue elegida la actual directiva en noviembre de 2017, a la vez que el abogado del grupo de jugadores sublevados dejó claro que el cambio de nombre que registró en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI) no busca crear un sindicato alterno, sino “readecuar la personería jurídica” de acuerdo con la ley que regula las asociaciones sin fines de lucro (122-05).

El cuatro de diciembre pasado, Julio César de la Rosa Tiburcio, abogado del grupo de peloteros que eligió a Almonte, registró el nombre Asociación Dominicana de Peloteros Profesionales (Adopepro) con vigencia por 10 años bajo el número 532071.

“Al inicio del conflicto, al no sentirse representado por la Fenapepro, que no hizo lo que manda la ley 122-05, la readecuación para permanecer la personería jurídica, se plantea la condición de las elecciones que dio el resultado de las elecciones pasada (2017) y descubrimos que fue irregular”, dijo De la Rosa, que descartó que la jugada se tratara de un plan B en caso de no poder asumir la Fenapepro.

Almonte dijo el viernes a DL que renunciará a su cargo en la Liga de Béisbol (Lidom) para asumir el gremio, ya que “de ahora en adelante tengo que trabajar a favor de los jugadores”. Almonte cosechó los 363 votos emitidos el viernes en unos comicios donde a los jugadores se les permitió votar hasta por mensajes electrónicos, una modalidad que no figura en los estatutos de la entidad.

De la Rosa alega que desde el 2005 Fenapepro no cumple los procesos de adecuación jurídica, por lo que ha perdido el derecho para actual como gremio. “Fenapepro no existe”, dijo.

En cuanto a que Bell esté como presidente de Fenapepro, De la Rosa Tiburcio lo descartó bajo el alegato de que Soto no renunció, si no que “abandonó” la posición, lo que no está contemplado en ningún reglamento.

Fue enfático al señalar que la directiva de Fenapepro y los representantes de los peloteros llegaron a acuerdos por ante autoridades del béisbol dominicano para la realización de las elecciones el pasado 4 de enero, “lo que está prioritario con relación a reglamentos”, por lo que descalificó que Bell asumiera la posición para completar el mandato que deberá finalizar en el 2020.