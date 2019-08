$!Gerente de los Yankees está tranquilo y confiado, pese a inactividad

Los mensajes de textos seguían llegando al celular de Brian Cashman momentos antes de llegar la fecha límite de cambios la tarde del miércoles, una ola de propuestas en corto adornadas con burbujas digitales en azul o verde. Repasando una por una, el gerente general de los Yankees meneaba su cabeza de un lado a otro, mostrándole las contrapropuestas que no se consumaron a sus colegas, según escribe Bryan Hoch/MLB.com.

En las últimas semanas, Cashman delineó tres posibles escenarios mientras sus Yankees se encaminan a la tierra prometida. La principal opción era añadir a por lo menos un abridor de categoría, o por lo menos reforzar el bullpen. Un lejano Plan C era jugárselas con las piezas que ya tenían en casa, opción por la que Cashman terminó optando.

“Me siento decepcionado de no haber podido añadir refuerzos al equipo que ya tengo, del cual me siento confiado y seguro”, dijo Cashman tras la victoria de los Yankees por 7-5 sobre los D-backs la tarde del miércoles. “La intención y el interés siempre estuvieron ahí. ‘¿Puedo agregarle más talento?’ No existe ningún remordimiento en cuanto al esfuerzo que dedicamos para tratar de concretar un acuerdo con otros equipos, pero por varias razones las cosas no se dieron. Realmente, estoy decepcionado”.

Los Astros dieron la mayor sorpresa en la fecha límite de cambios al adquirir al abridor estelar Zack Greinke desde los D-backs, coronando una semana de locura en la que los Yankees también vieron cómo los abridores Marcus Stroman (Mets), Trevor Bauer (Rojos) y Tanner Roark (Atléticos) pasaban a otros equipos.