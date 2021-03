Domingo Germán solo quiere un puesto en la rotación abridora de los Yanquis

Preparado para lo que sea

Germán trabajó 143 entradas en el 2019 en su última campaña y para el 2021 espera superar esas cifras.

“Hasta ahora no me han dicho absolutamente nada (sobre límites) y yo me preparé físicamente para lanzar más de 150 entradas, pero todo depende de cómo uno vaya desenvolviéndose en la temporada”, dijo.