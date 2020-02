$!Gerrit Cole se distancia del escándalo de robo de señas por los Astros de Houston

Durante la jornada en que cumplió su primer entrenamiento con los Yanquis de Nueva York, Gerrit Cole debió hablar de lo que sabía o no sobre los Astros de Houston.

"Él estaba ahí después de que ocurrieron muchas de las cosas específicas que conocemos ahora, así que no veo que sea algo que debamos abordar con Gerrit", zanjó Boone.

Aaron Boone, el manager de los Yanquis, no considera necesario charlar con Cole sobre el escándalo.

"Simplemente les daré una respuesta honesta, que es la de que yo no tenía idea de nada de lo que ocurrió ni vi nada de eso", comentó Cole. "Así que no pienso realmente que tenga mucho de qué disculparme".

Contratado por nueve años y 324 millones de dólares, un récord para un lanzador, Cole se entrenó el jueves en los jardines, con otros integrantes de Nueva York. Vestía los pantalones con delgadas rayas negras, así como una camiseta oscura de prácticas, con el 45 en el dorsal.

Las actividades incluyeron el fildeo de roletas en el montículo y tiros en los jardines.

"He estado esperando esto con algo de ansias", dijo Cole durante una conferencia de prensa posterior al entrenamiento. "Sólo me emociona estar acá. Me fascina esta nueva aventura. Hay muchas buenas vibras, mucha emoción, y lo estoy pasando bien".

Cole quiere concentrarse en este año, en que los Yanquis buscarán llegar a la Serie Mundial, algo que no han conseguido desde 2009, cuando obtuvieron el título. Nueva York ganó 103 encuentros y consiguió el cetro del Este de la Liga Americana el año pasado, barrió a Minnesota en la Serie Divisional y fue eliminado por Cole y los Astros.

El lanzador espera conseguir un campeonato con el equipo al que apoyaba de niño, pero al que desdeñó en 2008, cuando fue elegido originalmente en el draft. Prefirió asistir a UCLA.

"Me encanta", dijo Cole en referencia a Nueva York. "Desde la perspectiva de un jugador, realmente no puede ser más simple: Es un sueño estar acá cada día y buscar el triunfo en cada ocasión. Hay muchas piezas y mucha gente que dedica mucho tiempo tan sólo para facilitar un concepto: Necesitamos ganar un título".