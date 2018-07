Giraban cheques en Florida para un prospecto que Piratas no reconocen

Argumentos del club

¿Cómo se le pagaba en el país y se emitían cheques en Estados Unidos que nunca cobró de una empresa que no reconoce un acuerdo de ingreso de empleado?

En la copia a la que tuvo acceso DL aparece la autorización del contrato de René Gayo, ex jefe del equipo para América Latina hasta noviembre de 2017, y el ex comisionado de la MLB, Bud Selig.

La defensa del club de la Liga Nacional alega que la transacción nunca fue autorizada por la MLB puesto que el joven no obtuvo el visado estadounidense, condición establecida en el Minor League Uniform Player Contract.

Su última apuesta

“Aspiro a lo que me merezco, como ellos fallaron a su parte, yo cumplí, entiendo que merezco algo por encima de lo acordado porque ellos fallaron”, dijo Guzmán a DL. “Lamentablemente no estoy en nada (de trabajo), tenía esperanza de que a esta altura de juego estaría en una liga alta, pero lamentablemente no tuve la oportunidad”.

Pittsburgh Associates, cuya sede endosada en los volantes está en el PNC Park at North Shore, en Pittsburgh (el estadio donde juega el club de Starling Marte y Gregory Polanco), giró un cheque en junio de 2015 a nombre de Guzmán del cual se descontaron US$478.93 en impuestos y US$347 en gastos de hospedaje.

El jugador debió cobrar de ese depósito US$440.93. En mayo hubo un giro similar de un salario base de US$2,456.67 por esa temporada, que correspondería a la categoría rookie (novatos).

Pirates City está localizada en Bradenton, Florida, en la misma sede donde el conjunto tiene su base de entrenamiento primaveral y donde funciona su liga de novatos.

