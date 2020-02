$!Gobierno y Lidom gestionan partidos oficiales de MLB

Indicó que la rapidez con la que se vendieron las boletas para el partido entre Mellizos y Tigres envía un claro mensaje a las Grandes Ligas sobre el interés en el país, pero también a los equipos de la Lidom para que coloquen todos los tickets disponibles en plataformas en línea.

“Siempre he dicho que la venta online funciona y facilita. Si tú pones esa misma gente a hacer las filas, a coger sol y empujones al estadio Quisqueya a lo mejor no va tanta gente. Terminamos el año pasado proponiéndolo a todos los equipos y quedan pocos por implementarlos. Pero es obvio. Esa es la respuesta a una inquietud que yo tengo. ¿Por qué no podemos ser facilitadores? La gente compró sus taquillas en un día, y no viste a nadie haciendo filas en los estadios, ahí hay que llegar”, dijo Mejía.