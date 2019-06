Gran ovación a Albert Pujols en su regreso a San Luis

La sala ya se había llenado para la conferencia de prensa programada de Albert Pujols el viernes por la tarde, cuando el receptor de los Cardenales Yadier Molina entró a hurtadillas y se dirigió hacia la parte de atrás. Un minuto más tarde, sacó su teléfono para hacer una comunicación por FaceTime con un amigo.

“Date prisa”, le dijo Molina a Pujols. “Te estamos esperando.”

Molina pudo haber estado hablando por la ciudad de St. Louis.

Casi ocho años después de la última vez que jugó con el uniforme de los Cardenales, Pujols regresó al estadio que una vez ayudó a bautizar con campeonatos, MVP y majestuosos jonrones. No había regresado al Busch Stadium desde que había salido de un campeón de la Serie Mundial 2011.

Eso cambió a las 2:35 p.m., el viernes, cuando caminaba por la entrada de seguridad no solo para encontrar las luces deslumbrantes de las cámaras de televisión, sino también para muchos viejos amigos. Algunos de ellos se colaron en su conferencia de prensa, entre ellos Jim Edmonds, el gerente de los Cardenales Mike Shildt y los tres hermanos Molina, mientras que otros asomaron sus cabezas fuera de las oficinas o en las esquinas para echar un vistazo o agradecerles.

Se detuvo para abrazar a los guardias de seguridad y a los doctores del equipo de los Cardenales, a las emisoras y al personal de la oficina.

“¡Es él!”, Exclamó una mujer mientras abría la puerta de la oficina de operaciones del estadio.

“No me ha golpeado todavía”, dijo Pujols tres horas antes del primer lanzamiento. “Estoy bastante seguro más adelante, cuando salga al campo, lo será. No soy realmente un tipo emocional, pero creo que ahora me está afectando”. ... Además de las dos Series Mundiales que hemos logrado juntos aquí en esta organización, con los Cardenales, creo que esto probablemente va a estar ahí arriba. Este momento, este fin de semana “.

Al final de la noche, habría tantos momentos.