$!Grandes Ligas arrancaría el 4 de julio con una temporada de 80 partidos

La oficina de Grandes Ligas dio el lunes el visto bueno a los dueños de los equipos para que transmitan al sindicato de peloteros una propuesta que podría despejar el camino para que se reanuden las actividades alrededor del 4 de julio, sin aficionados, y con la posibilidad de que haya bateador designado en la Liga Nacional en el 2020.

La pretemporada comenzaría a mediados de junio, según dijo a The Associated Press una persona al tanto de la decisión. La persona habló a condición de no ser identificada porque no ha habido un anuncio oficial por ahora.

Funcionarios de MLB tienen programada una presentación el martes con el sindicato de peloteros. Se necesita de un acuerdo con la unión y se anticipa que las negociaciones sean complicadas — en especial en torno a una propuesta para dividir los ingresos que no tendría precedentes en el béisbol. Los peloteros resistieron una huelga de siete meses y medio entre 1994 y 1995 para combatir un plan similar.

“Si haces algo que parece un tope, que huele como tope, entonces has cedido demasiado”, dijo Dave Stewart, exlanzador ganador de al menos 20 juegos en cuatro ocasiones que actualmente se desempeña como agente y que fue gerente general de Arizona durante dos años.

“Un tope salarial ha sido inadmisible por parte de los peloteros desde que yo he sido parte del béisbol”, dijo David Samson, presidente de los Expos y los Marlins entre 2002 y 2017, “Creo que al momento en que MLB propuso una división de ingresos, lo hizo con pleno conocimiento de que el sindicato rechazará eso automáticamente”.