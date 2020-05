$!Grandes Ligas recortarán draft de cuarenta a cinco rondas

Las Grandes Ligas recortarán su draft amateur de 40 rondas a cinco este año, una medida que ahorraría unos 30 millones de dólares a los equipos.

Los clubes adquirieron la capacidad de reducir el draft como parte de un acuerdo alcanzado el 26 de marzo con el sindicato de peloteros. Las Grandes Ligas prevén anunciar la próxima semana su decisión de hacer el recorte al mínimo permitido, dijo una persona enterada de la medida.

La fuente habló el viernes con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque no se ha anunciado todavía la decisión.