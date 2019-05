$!Grandes Ligas ultima detalles del draft internacional que se iniciaría en el 2020

La forma de reclutar adolescentes dominicanos para el béisbol de las Grandes Ligas puede dar un giro de 180 grados, no en 2022 como se teme en muchos sectores, sino tan pronto como el próximo año.

La Major League Baseball (MLB) ha comenzado a orientar a los 39 entrenadores afiliados al Trainer Partnership Program en el país sobre la implementación del sorteo internacional de firmas, a partir del año 2020.

Se trataría de un sorteo internacional que constaría de seis rondas en que se escogerían 180 jugadores, que optarían por un presupuesto de US$114,428,250, asignados según el orden de selección. Aquellos prospectos que no sean tomados podrán firmar como agente libre, un capítulo pendiente de definir y que podría tener un tope máximo de US$200 mil.

Así, a modo de ejemplo, la primera selección tendría un bono tentativo de US$5.250 millones, de acuerdo con una presentación de Power Point en la que muestra cómo se repartirá el dinero y a la que tuvo acceso DL.

Habría asignaciones de siete dígitos para los primeros 30 jugadores o uno por equipo en caso de que no haya negociaciones.

Pero en el 40 comienza el descenso pronunciado (US$722,500), a la mitad de la lista (90) baja a US$350,000 y toca su punto mínimo en el 180 (el último) con US$220,000.

Queda por definirse cómo funcionarían las asignaciones, si habrá margen para negociar, tal como ocurre en Estados Unidos, donde son 40 rondas (hasta 1,200 jugadores), pero si un pelotero elegido a principio de junio tiene hasta el 15 de julio para aceptar la oferta o regresar a la lotería del año siguiente.

Las explicaciones se ofrecen a grupos de tres entrenadores, aunque un sector importante al que no le gusta la idea se resiste a asistir.

Félix Luzón, un agente certificado de jugadores y economista de profesión, entiende que la decisión es imparable, ya sea en 2020 o cuando se acuerde el próximo convenio laboral que entraría en vigencia en 2022. “Ya no es un problema si va o no va el draft, yo creo que no debe ser ese el tema de discusión, el tema es que todos caigamos en cuenta en que todo el que hasta el día de ayer se negaba a un draft y que hoy al parecer ya lo aplauden tienen que estar claro en que esto no es solo una palabra de cinco letras”, dijo Luzón en un podcast subido a sus cuentas en Spotify y Twitter.

“Esto es una frase en términos de negocio que lleva mucho por dentro y que todos tenemos que participar para llevarle a MLB la propuesta más sólida para lograr que se haga de la mejor manera correcta, ese es el mayor peligro hoy, no el draft, sino la forma como se implementa”, explicó Luzón, que considera que el nuevo sistema podrá corregir una serie de irregularidades que afectan hoy a la industria.

Los jugadores estadounidenses, canadienses y puertorriqueños y extranjeros formados en esos territorios son reclutados en el sorteo aficionado de la Unión Americana. El resto puede firmar a partir de los 16 años como agente libre, salvo los japoneses, taiwaneses y surcoreanos que tengan contrato en sus ligas.