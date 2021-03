$!Gregory Polanco busca ser más agresivo

Luego de registrar la peor temporada de su carrera en el 2020, el dominicano Gregory Polanco está concentrado en ver más la bola y no pensar tanto más allá de cada turno al bate.

“Estoy trabajando en [mantener] mi cabeza más tiempo en la zona. No dentro y afuera”, dijo Polanco vía Zoom. “Intentando mantenerme corto. No intentar hacer tanto con la bola. Simplemente intentar ver la bola un poco más. No quiero cambiar nada. Creo que me estaba saliendo de la zona muy rápido”.