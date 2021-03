$!Grupo Corripio transmitirá las Grandes Ligas por televisión, radio y medio digital

"En este momento, que los dominicanos necesitamos entretenimiento en casa, Grupo de Comunicaciones Corripio te lleva a tu hogar todos los días un juego emocionante del Béisbol de la MLB, narrado y comentado por expertos profesionales de gran aceptación en la fanaticada y la audiencia en general", afirmó Valentín Báez VP de Programación y Contenido del Grupo Corripio.

Agregó: "Adicional a la transmisión de los siete juegos semanales durante la temporada podrán disfrutar del MLB All-Star Games, Home Run Derby, Wild Card Games, Division Series, League Championship Series y la Serie Mundial completa".

"Gracias a la constante sintonía del pueblo dominicano, retorna la MLB a Teleantillas y Coral, garantizando su sintonía en todo el territorio nacional de manera gratuita para el disfrute de todos". Confirmó Dorian Rodríguez, VP Comercial del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Precisó que el enfoque principal será las transmisiones de los partidos, donde participen la mayor cantidad de peloteros dominicanos.

El país disfrutará de los buenos momentos de las estrellas dominicanas entre las que citó a Marcell Ozuna, José Ramírez, Starling Marte, Gary Sánchez, Rafael Devers, Ketel Marte y otros.

También la población apreciará las excitantes jugadas de las nuevas sensaciones dominicanas, como Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Eloy Jiménez, Jeimer Candelario y Ronald Guzmán.

Seguiremos las aperturas de los pitchers quisqueyanos. Luis Castillo, Johnny Cueto, Dinelson Lamet, Carlos Martínez, Frankie Montas, Sandy Alcántara, entre otros, expresaron.

Dijeron que la población será testigo de las grandes hazañas de leyendas dominicanas, quienes siguen alcanzado cifras históricas: Albert Pujols, Nelson Cruz y Manny Machado.

También tendrán las transmisiones con los mejores equipos y las grandes rivalidades: Yankees de New York vs Medias Rojas de Boston, Dodgers de Los Angeles vs Gigantes de San Francisco y Cachorros de Chicago vs Cardenales de San Luis.