$!Guerrero se siente más fuerte y rápido con Azulejos

Vladimir Guerrero Jr. no quería presentarse con sobrepeso a otra pretemporada.

Avergonzado y arrepentido luego de llegar fuera de forma al campamento veraniego de 2020, el toletero de los Azulejos trabajó afanosamente en su acondicionamiento físico durante este receso entre campañas.

Asegura que perdió casi 19 kilogramos (42 libras) desde julio.

“Los errores del pasado son los que todo el mundo sabe. No llegaba en buena forma al spring training", dijo el dominicano el miércoles en el campamento de pretemporada de los Azulejos en Dunedin, Florida. “Me senté en casa y me dije: ‘ya está bueno, tengo que llegar en condiciones’”.

Visiblemente más delgado, Guerrero recalca que se siente más fuerte, rápido y resistente.

“Mayormente fue en todo. Trabajé en mi rapidez, mantenerme en mi balance en mi peso. He bajado 42 libras y me siento bastante cómodo”, recalcó. “Lo que más divertía era que iba a ponerme ropa y no me servía. Al principio fue bastante fuerte. Nunca había trabajado así. Pero me puse en la mente que con una mejor condición puedo ser mejor pelotero”.