$!Habrá US$165.4 millones para fichaje de prospectos

El veto de la Casa Blanca al acuerdo Cuba-MLB no ha sido la única información que esta semana se ha celebrado desde Venezuela hasta República Dominicana, que son los principales suplidores de talento del béisbol.

La Major League Baseball dio a conocer los presupuestos que tendrán los equipos para fichar entre el dos de julio próximo y 15 de junio de 2020, para contratos mayores a US$10,000.

Serán US$165,462,900 para firmar o intercambiar hasta el 60 % en una distribución en la que no habrá gran diferencia entre los 29 equipos, ya que los Bravos siguen con las limitaciones por la penalidad que se les impuso en 2017 por realizar preacuerdos. En realidad, fueron US$168,462,900, pero a ese monto hay que restarle un millón en penalidades en la agencia libre a Filis, Nacionales y Dodgers.

La no entrada de los cubanos y conocerse que los equipos tendrán entre US$5,3 millones y US$6,4 MM garantiza una mayor disponibilidad de recursos para el resto y el cumplimiento de pactos “apalabrados”, que a juicio de varios actores de la industria consultados por DL estaban en el aire.

“El gran problema que iba a haber con la entrada de los cubanos era que muchos de estos acuerdos 2019, 2020 y 2021 que se han hecho, más de uno los iba a echar para atrás porque seguramente iban a cambiar su decisión para irse al mercado cubano. Era algo que iba a pasar inevitablemente, porque no hay más dinero, todos están bajo el mismo presupuesto”, dijo un agente dominicano de jugadores que pidió la omisión de su nombre. Un representante/entrenador que opera entre Colombia, Venezuela y Panamá explicó que el problema no son los cubanos, puesto es un talento similar al que ofrecen otros países, sino que la MLB mantuviera los presupuestos sin tomar en cuenta estos nuevos actores que entrarían, lo que iba a afectar el resto de las firmas.

“Al entrar los cubanos el presupuesto se iba a diluir en un 30-40% con talento de la misma calidad de los venezolanos y dominicanos. Iba a ser que un 30-40% o salga del mercado o se hubiesen reducido el tamaño de los bonos, no era una buena noticia la llegada de los cubanos. Con el hecho de que no vengan el presupuesto queda ajustado a lo que han programado los equipos y no tienen que incumplir cualquier acuerdo verbal”, dijo.

A principio de la semana pasada la Federación Cubana presentó el primer grupo de 34 jugadores disponibles para firmar bajo el nuevo acuerdo, pero el viernes la Administración Trump anuló el acuerdo, alegando que el gobierno de La Habana recibiría recursos en la operación.