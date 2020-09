$!¿Haití o RD? Florial llegó a Grandes Ligas mientras define lugar de nacimiento

Haití, que comparte la isla con la principal “fábrica” de talentos a la Gran Carpa, sigue sin figurar en esa la lista de BR, dado a que diferentes plataformas, físicas y virtuales, alimentan sus bases de datos de las guías de medios de los equipos, que no siempre identifican el lugar de nacimiento por el acta de nacimiento, cédula o pasaporte, sino por la menos rigurosa entrevista al pelotero donde él escoge el sitio donde nació.

Si bien un reducido grupo de países concentran el grueso de esos 2,410 que vieron la luz del mundo fuera de la Unión Americana (Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Canadá y México) también aparecen destinos no tradicionales como Afganistán, Austria, Finlandia, Letonia, Noruega, Polonia, Singapur y Eslovaquia.

Con más rigor

El cambio

Hasta 2017, cuando llevó por primera vez la bandera haitiana al Juego de Estrellas del Futuro en Miami, Florial figuraba como el único jugador del país de Toussaint Louverture en los sistemas de ligas menores en Norteamérica.

No obstante, al llegar a los entrenamientos de 2018, el cotizado jardinero derecho que batea a la zurda pidió al equipo que cambie el lugar de nacimiento que figuraba en el Media Guide por Barahona, la provincia dominicana donde había crecido desde niño, donde estudió y donde su madre le dijo llegó al mundo.

La Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) conoció su caso en 2017 para ingresarlo al sorteo de novatos nativos, tras haber jugado ese año en Clase A+ en Tampa, pero el expediente no incluyó documentos válidos. El jugador envió una carta a la Liga, pero al no encontrar soporte en el departamento jurídico no pudo aceptarlo, si bien tres equipos los ponderaron.

Una fuente cercana al jugador dijo a DL que en la actualidad trabaja en el proceso legal para obtener tanto la ciudadanía dominicana como estadounidense. Florial habla con una fluidez nativa el español y creole haitiano e impresionó hasta al equipo lo rápido que aprendió el inglés.