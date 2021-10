$!Hay 24 prospectos criollos entre mejores 50 por firmar

El abogado del prospecto Fraidel Liriano ha llevado a la Justicia a los Rangers para que resarzan con US$250 millones al atleta por no cumplir el acuerdo de palabras que hicieron mucho antes de la pandemia para materializarlo el 15 de enero pasado, cuando debieron firmarlo por US$1,5 millones, pero ofrecieron la mitad.

El cuarto de billón de dólares es la proyección que hace el jurista Jonathan Peralta que puede ganar el torpedero en su carrera en la MLB y que el incumplimiento de la “palabra de gallero” de los texanos amenaza su desarrollo.

“No ha sido posible (acabar con los preacuerdos), lo hemos tratado, nosotros no le damos validez, el que venga con un acuerdo verbal que no está firmado con un UPC (contrato de uniforme de jugador) para nosotros no existe, pero la realidad es que pues sí, están ocurriendo y hemos tratado de todas maneras con tal de evitarlo, pero no lo hemos logrado”.

Son declaraciones ofrecidas a DL la semana pasada por Jorge Pérez-Díaz, el vicepresidente internacional de la MLB, quien plantea la implementación de un sorteo internacional como alternativa para acabar con la agencia libre que propicia este tipo de acuerdos informales y sin garantía.

Para el periodo de reclutamiento que debe abrirse el 15 de enero próximo, donde podrán firmar por primera vez los jóvenes que nacieron entre octubre de 2004 y agosto de 2005, es un secreto tan a voces que los acuerdos ya se materializaron que hasta la propia MLB los reporta con los equipos que están vinculado en un ranking en su web.

Del escalafón de los 51 principales prospectos disponibles para 2022 hay 24 que son dominicanos, seguidos por venezolanos (15), cubanos (6), colombianos (2), panameños (2), bahameño (1) y un puertorriqueño de origen quisqueyano.

El grupo lo encabeza el torpedero petromacorisano Roderick Arias, a quien el reporte de la MLB dice los Yanquis es el equipo favorito para firmarlo. El siguiente criollo en la lista es el jardinero Anthony Gutiérrez, que llegaría a los Nacionales. Los Dodgers se llevarían al guardabosque Samuel Muñoz y los Rays al receptor Tony Blanco, hijo del ex bigleaguer de igual nombre.

El de la MLB es un ranking que coincide con el de Baseball America, que desde marzo pasado lo hizo público, haciendo alusión a que este grupo tiene preacordados bonos de seis y siete dígitos, como ocurrió con Liriano y los Rangers, pero que a menudo sufre variaciones a la baja.