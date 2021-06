$!Héctor Borg está interno en México por COVID-19

El dirigente Héctor Borg, quien llevó a la República Dominicana a clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio tras conquistar el repechaje de béisbol que se jugó en Puebla, México, ha dado positivo a COVID-19.

Borg se encuentra interno en Ciudad México afectado de problemas respiratorios y emitió un comunicado a través de las cuentas de redes sociales de Probéisbol, informando sobre su situación de salud.

“Lamento informar que he dado positivo al COVID-19. Me encuentro en México recibiendo tratamiento, en buen estado de ánimo y con buenas atenciones. Me mantengo a la espera de un resultado negativo para retornar a República Dominicana. El Programa de Béisbol Olímpico y la Federación Dominicana de Béisbol están coordinando el protocolo a seguir, el cual incluye pruebas PCR para toda la delegación que estuvo en el último Clasificatorio Olímpico.