$!Hija de Tony Fernández: “Él no se ha rendido y nosotros tampoco”

Añadió que los doctores están considerando quitarle el soporte del corazón pronto porque ya no lo necesita, no porque no hay nada más que hacer por él. Fernández, cinco veces All-Star y ganador cuatro veces del Guante de Oro, fue operado de su pierna el viernes por la noche porque los médicos encontraron un coágulo, según su ex compañero de equipo de Toronto Jesse Barfield.

“Le agradeceríamos de todo corazón que respeten la privacidad de nuestra familia en un momento tan difícil”, concluyó.

En las Grandes Ligas se afianzó como torpedero para los Azulejos de Toronto por 12 temporadas, dos con los padres de San Diego, una con los Yankees de Nueva York, Indios de Cleveland y Cerveceros de Milwaukee, Rojos de Cincinnati y Mets de Nueva York, para un total de 17 campañas en las Grandes Ligas.