$!Hinch vuelve a Houston; Tigres vencen a Astros

HOUSTON (AP) — De vuelta en el lugar en que recibió tantas aclamaciones durante años, A.J. Hinch obtuvo una más, y se mostró conmovido.

El novato Casey Mize laboró cinco entradas en blanco para conseguir la primera victoria en su carrera, y los Tigres de Detroit doblegaron el lunes 6-2 a los Astros, en el regreso de Hinch a Houston.

Otro novato, Akil Baddoo, aportó un nuevo jonrón por los Tigres. Así, Hinch se llevó la victoria ante el equipo con el que conquistó una Serie Mundial pero del que fue destituido tras el escándalo de robo de señales.

El venezolano Renato Núñez y Grayson Geiner dispararon también sendos jonrones por los Tigres, que castigaron a Zack Greinke (1-1) con seis anotaciones y cortaron una racha de cuatro derrotas.

Hinch pasó cinco temporadas en Houston, ayudando a que el equipo dejara atrás años de tropiezos durante una reconstrucción penosa. Los Astros ganaron más de 100 juegos en cada una de las últimas tres campañas de Hinch.

En 2019, lograron un récord de la franquicia, con 107 triunfos, pero cayeron ante los Nacionales de Washington en la Serie Mundial.

El público ovacionó al actual piloto de Detroit antes del juego, cuando se le presentó. En las pantallas del parque, se mostró un homenaje en video, al que siguió el mensaje: “Gracias, A.J.”.

Luego, el piloto ingresó en el terreno y se quitó la gorra para agradecer a la multitud, que lo aclamó de nuevo.

“Este lugar es muy especial para mí”, comentó Hinch. “Es la única vez que me he sentido incómodo en este inmueble. Realmente lo aprecio, me conmovió. Yo quería salir, quitarme la gorra y retirarme de inmediato, antes de que mostrara demasiado mis emociones'.

Rob Manfred, el comisionado de las Grandes Ligas, suspendió a Hinch un año, en enero de 2020. El dueño de los Astros, Jim Crane, lo destituyó después, a raíz del ardid en que se infringieron las reglas, al usar una cámara de video para robar las señales de los receptores durante las temporadas de 2017 y 208.

En 2017, Houston ganó la Serie Mundial.

Mize (1-0), primera selección del draft amateur de 2018, aceptó cuatro hits y repartió cinco ponches, en lo que fue la apertura más larga en su carrera.

Por los Tigres, el puertorriqueño Willi Castro de 4-1. Los dominicanos Jeimer Candelario de 3-2, Nomar Mazara de 4-1 con una anotada. Los venezolanos Wilson Ramos de 5-1, Núñez de 5-2 con dos anotadas y una remolcada.

Por los Astros, el venezolano José Altuve de 3-0. Los cubanos Yordan Álvarez de 4-0, Yuli Gurriel de 4-3. Los puertorriqueños Carlos Correa de 4-1 con una anotada y una empujada, Martín Maldonado de 4-0. El dominicano Robel García de 1-0.