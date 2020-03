$!Hiroshima cancela contrato del dominicano Xavier Batista por dopaje

El conjunto de las Carps de Hiroshima comunicó este el lunes que rescindirán el contrato del dominicano Xavier Batista, tras acercase que el final de su suspensión de dopaje por seis meses.

“Decidí suspender el contrato. El equipo continuó investigando, incluido el envío de entrenadores a la República Dominicana, pero no pudo probar el historial de ingestión o los hechos “no intencionales” reclamados por los jugadores hasta el final y se informó a Batista el 27 de febrero” dijo Suzuki, el dueño del equipo a los periódicos.

Hiroshima canceló el contrato debido a que no pudieron probar su inocencia en el caso de dopaje por el que fue suspendido en agosto del año pasado.

El toletero de 28 años dio positivo por una sustancia prohibida en junio del año pasado, y la Nippon Professional Baseball anunció públicamente la violación el 17 de agosto. Fue desactivado el mismo día.

La NPB realizó una investigación y al no poder justificar la presencia de esa sustancia en su cuerpo decidió suspenderlo por 6 meses, comenzando el 3 de septiembre de 2019 y terminando precisamente este, 2 de marzo.

Se detectaron sustancias prohibidas en las muestras de orina recolectadas. A pedido de Batista, también se analizaron muestras B y se detectó la misma sustancia el día 16 del día anterior.

Batista, firmó un contrato de seis años con el conjunto rojo en 2017 y desde que pegó su primer jonrón en su primer turno al bate se convirtió en una de las principales fuerzas ofensivas del club.

Ingresó al béisbol japonés a través de la academia de béisbol de los Carps en San Pedro de Macorís y Se unió al equipo en un contrato de desarrollo en 2016, firmando al año siguiente una extensión de seis años, según informó Alexander Gómez de LigasMenores.com.

Sin embargo, dio positivo en una prueba antidopaje en junio de 2019 por hidroxi-clomifeno, una sustancia que se utiliza para controlar el desequilibrio hormonal que causa al cuerpo el consumo de esteroides y de construcción muscular.

Hiroshima, por su parte, también realizó su propia investigación y hasta envió representantes a la República Dominicana para tratar de probar la inocencia de su bateador, pero al final no pudo lograrlo.

En 2018, conectó 25 jonrones y ayudó a Hiroshima a asegurar su tercer banderín consecutivo de la Liga Central. La temporada pasada, bateó .269 con 26 jonrones y 64 carreras impulsadas en 103 juegos.

“Batista se convierte así en el quinto jugador latino en perder su trabajo en la NPB luego de dar positivo en una prueba antidopaje, luego del español Danny Ríos (2008), el venezolano Luis González (2008) y los mexicanos Japhet Amador (2018) y Joey Meneses (2019)” comentó Claudio Rodríguez Otero del portal Beisboljapones.com

Durante el período de suspensión, no podía participar en los juegos de la liga japonesa y, en principio, no podía practicar en las instalaciones de béisbol, ni en la Academia de San Pedro de Macorís, pero juego en la Liga de Invierno Dominicana en donde no está restringido.