$!Primera crisis béisbol en Época de las Luces la produjo una suspensión al receptor Güigüi Lucas

La primera crisis que afectó al béisbol de la Época de las Luces se produjo a partir del 28 octubre de 1955 cuando la Liga de Béisbol con una resolución suspendía al receptor Luis Saint Claire (Güigüi Lucas).

La decisión de la Liga de Béisbol firmada por su presidente el licenciado Hipólito Herrera Billini, prohibió la participación de Lucas en el torneo 1955-56.

Las Águilas Cibaeñas sometieron a la Liga de Béisbol el 15 de octubre de 1955, firmada por su presidente el ingeniero Juan B. Sánchez Correa, donde solicitaban la ineligibilidad de Güigüi Lucas, alegando que había roto contrato con las Águilas Cibaeñas para jugar con los Leones del Escogido.

La histórica primera resolución de suspensión de un jugador tiene la siguiente introducción:

“Como medida moralizadora en bien de nuestro Base Ball Profesional, que se estabiliza cada día más en nuestra Era Gloriosa y frente a las responsables decisiones tomadas por la Liga de Base Ball Profesional en los casos de Harry Butts y Willard Brown, durante las temporadas de 1953 y 1954, por la presente solicitamos la suspensión temporal por el tiempo que nuestra Liga lo estime conveniente del jugador Luis Saint Claire (Güigüi) Lucas, en razón de que este jugador, después de haber llegado a un acuerdo definitivo con las Águilas Cibaeñas Inc., para participar en el campeonato no se ha reportado”.

La Resolución de la Lga de Béisbol dio a conocer la forma irresponsable en que Lucas le respondió a la dirección del equipo cibaeño.

Lucas en un radiograma del 6 de octubre de 1955, vía All American Cables and Radio dice: “Agradezco oferta. Sírvase aceptar excusas por no aceptarla. Recoja pasajes. Les doy las gracias por sus atenciones”.

La solicitud de las Águilas a la Liga consigna: “Esta forma de proceder, señor Presidente, del señor Luis Saint Claire (Güigüi Lucas) no se compagina con el grado de seriedad y moralidad que se le está imprimiendo en la actualidad al Base Ball Profesional y a todos los deportes en la República Dominicana, que tiene su máximo protector y alentador, al Padre de la Patria Nueva, Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Es por las razones expuestas que solicitamos la suspensión del jugador Luis Saint Claire (Güigüi Lucas) para que casos como este no se repitan en el país”.