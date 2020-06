$!Hombre es detenido al causar daños en Miller Park

Oficiales policiales detuvieron a un hombre que entró al Miller Park de Milwaukee y causó un daño menor en el terreno de juego.

“A aproximadamente 7 a.m. esta mañana, un individuo no armado entró de manera ilegal al Miller Park y tuvo acceso al terreno de juego”, dijeron los Cerveceros en una declaración por escrito. “Fue detenido un tiempo después por la policía después de causar un daño menor en el terreno. Al tratarse de una investigación, desafortunadamente no podemos ofrecer más detalles en este momento”.

El incidente fue limitado a un individuo, según una fuente, y “no hay indicio alguno” de que esté relacionado con las protestas en Milwaukee y otras partes de los Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd.Según informó Adam McCalvy de MLB.com.