$!Hospitalizan a Bobby Cox, ex mánager de Bravos de Atlanta

Bobby Cox, el ex mánager de los Bravos y miembro del Salón de la Fama, fue hospitalizado en Atlanta.

El mánager de los Bravos Brian Snitker dijo a The Associated Press el miércoles que llamó a la familia de Cox y estaba “muy preocupado” pero no podía dar detalles de la condición de Cox.

Cox, de 77 años, fue hospitalizado el martes por problemas médicos no revelados. Los Bravos no divulgaron información sobre la condición de Cox.

El lunes por la noche, Cox acudió al primer juego en casa de los Bravos, contra los Cachorros de Chicago, luciendo una camiseta de los Bravos y gritar la frase “¡Playball!” antes del primer lanzamiento.

Cox figura cuarto en la lista histórica con 2.504 triunfos, en 29 años como mánager, incluyendo 25 años en dos ciclos con los Bravos y cuatro años con Toronto.