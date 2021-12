$!Huelga de multimillonarios

Este fin de semana hay un “paro” en el torneo Kalil Haché, por el festival hoy de celebridades. A la serie regular le restan 10 juegos por jugar. La próxima semana cada partido tendrá cocorícamo ya que la diferencia que separa a Licey y Gigantes 15-15 de los Toros 12-18 que ocupan el sótano es de 3 juegos.

Donde hay otro “paro” de toda actividad y es de corte patronal es en las Grandes Ligas, al que no le vemos por el momento solución, hasta que los multimillonarios propietarios de equipos y los multimillonarios jugadores, lleguen a un acuerdo acerca de cómo aumentar sus multimillones

Durante el “paro laboral” ningún agente libre de Grandes Ligas puede firmar y no se pueden realizar intercambios. Los jugadores no tienen acceso a ningún tipo de instalaciones del equipo, lo que es especialmente problemático para aquellos que se recuperan de lesiones graves. Básicamente, nadie empleado por un equipo en una capacidad que no juegue puede tener ningún tipo de comunicación con los jugadores.

Los agentes libres que aún no han firmado y los jugadores que esperan ser canjeados, especialmente muchos Atléticos y Rojos en esa combinación, están atrapados en el limbo. Y los equipos que tienen necesidades urgentes en el roster que no abordaron en noviembre. Pueden hablar entre ellos todo lo que quieran sobre lo que podrían hacer, pero en realidad no pueden hacer que nada suceda.

Para los propietarios de la Liga Nacional, la idea de reemplazar a los lanzadores que baten por bateadores reales es atractiva, ya que buscan formas de aumentar la ofensiva y la emoción en los juegos.

Para el Sindicato Jugadores, básicamente se trata de agregar 15 trabajos más para jugadores de posición. No todos los equipos emplearán un bateador designado de tiempo completo, por supuesto, pero los propietarios construirán sus rosters en la temporada baja, y en la fecha límite de cambios, con el bateador designado como parte de la ecuación.

Así marcha el béisbol, ya no se habla de Teteo, pero si de Aguinaldo Navideño.