$!Hunter Pence: “He aprendido mucho en La Romana”

Con la intención de extender su carrera en las Grandes Ligas, Hunter Pence hizo una breve parada en el béisbol invernal dominicano para probar su nuevo estilo de juego, y a la vez comprobar la intensidad que representa esta liga.

Su 6’4 de estatura, su pelo rubio y sus ojos azules llamaron la atención en la ciudad de los artistas, La Romana, y con un equipo como los Toros del Este, que alberga dos campeonatos otoño-invernal y que se encuentra en uno de sus mejores momentos, después de acabar con la sequía de dos campañas sin avanzar al Todos contra Todos.

“He aprendido mucho aquí (La Romana), definitivamente. Aman el béisbol, juegan con pasión, entusiasmo y se divierten jugando”, expresó Pence a elCaribe. El jardinero se convirtió en agente libre cuando su contrato de cinco años y 90 millones de dólares con los Gigantes de San Francisco expiró después de la temporada pasada. Golpeado por varias lesiones durante la mayor parte de los últimos cuatro años, el jardinero cree que no hay mejor lugar de poner práctica los ajustes que hizo con el gurú de bateo, Doug Latta, en la República Dominicana.

“Hay muchas razones de por qué estoy aquí, pero lo más importante es que no hay un mejor lugar para venir, continuar creciendo y estar en un ambiente, que definitivamente, hay que ganar. Así que es una oportunidad y un gran beneficio poder jugar aquí”, resaltó Pence, quien ha ganado dos anillos de Serie Mundial con los Gigantes en 2012 y 2014.

Pence, de 35 años, sabe que está en una etapa crucial de su carrera, es por ello que no quiere mirar atrás, es más ha convertido cada día después que finalizó la Serie Mundial, en un partido de Grandes Ligas. “Trabajé mucho con Latta en Estados Unidos. He tenido que hacer algunos ajustes, adaptarlo a mi juego y usar lo que he aprendido con él aquí. Estos juegos son muy intensos y es muy importante poder hacer tu trabajo y tener éxito”, indicó el jardinero, que ha sido convocado a tres Juegos de Estrellas en Las Mayores. Más allá de poder experimentar otro escenario de juego, Pence también ha aprendido mucho de la cultura y comida dominicana.

“He aprendido español, lo practico todos los días”, dijo Hunter mientras se ríe. Me llevó la felicidad de las personas, se puede sentir el calor de las personas, su felicidad, sus cantos, sus bailes y sus sonrisas, en verdad disfruto esto, las personas y su pasión por el béisbol”.

“El pan aquí también es muy bueno. En realidad, no como mucho pan en casa pero aquí es fenomenal. He comido mucha comida italiana aquí, me encanta. Hay muchos lugares buenos de comida italiana, también he comido mucho arroz, pollo y cerdo”, expresó Hunter, quien fue firmado por los Astros de Houston en 2004. Pence, quien ha militado en Grandes Ligas por 12 temporadas, y quien confesó que uno de sus amigos íntimos es Santiago Casilla, describió la diferencia entre los jugadores estadounidenses y los quisqueyanos.

“Definitivamente hay diferencias. Los jugadores americanos son un poco más tranquilos. Mientras que los dominicanos tienen como un ‘ritmo’ distinto de jugar, y de verdad espero poder tomar un poco de eso y filtrarlo en mi juego, porque de verdad ellos están bien balanceados con el juego y es casi como que ellos juegan con un poco de baile”, manifestó Pence, quien también ha jugado con los dominicanos Johnny Cueto, Eduardo Núñez y Alen Hanson.

El nativo de Fort Wort, Texas aún no sabe lo que le deparará la temporada 2019, mientras su enfoque está en un solo ángulo: ayudar a los romanenses a conseguir su tercera corona con su renovado swing.

“Ahora mismo estoy enfocado en poner buen pie aquí, jugar realmente bien y poner lo mejor de mi ante los dominicanos, especialmente para los Toros y mis compañeros. El béisbol siempre me empuja a tratar de ser el mejor posible, solo deseo mejorar cada día y espero también tener la oportunidad de poder ayudar a un equipo a ganar en los Estados Unidos”, agregó.