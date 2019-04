$!Ichiro declina el premio “Persona de honor” de Japón, por tercera vez

ESTADOS UNIDOS. Para Ichiro Suzuki ser amable no es nada nuevo. La ahora retirada estrella de los Marineros de Seattle rechazó el prestigioso premio “People’s Honor” (Persona de honor) de Japón por tercera vez el viernes, según informó Kyodo News.

Suzuki, quien se retiró el mes pasado durante la serie de apertura de la Major League Baseball en Japón contra los Atléticos de Oakland, entregó un mensaje al gobierno japonés que decía: “Me esforzaré por poder recibir el premio al final de mi vida”.

La información publicada primero por Kyodo News fue dada a conocer Yahoo Sports.

En una conferencia de prensa realizada el 5 de abril, el secretario en jefe del gabinete, Yoshihide Suga, dijo: “Por respeto a sus sentimientos, decidimos no considerar otorgar el premio de acuerdo con su reciente retiro”.

Suga agregó: “Es una superestrella que continúa brindando esperanzas y sueños a muchas personas, y espero ver sus actividades en el futuro”.

El premio, que se estableció en 1977, ha sido otorgado previamente a individuos y equipos por logros en deportes, entretenimiento y cultura.

Anteriormente, Suzuki recibió tentativamente el honor en 2001 y 2004. En ambas ocasiones, Suzuki rechazó el premio y dijo: “Estaría muy agradecido si pudiera recibir uno cuando haya terminado mi carrera en el béisbol”.

Suzuki hizo su debut en MLB en 2001, después de jugar varias temporadas en Japón para el Orix Blue Wave. En su temporada de novato para los Marineros, conectó 242 hits y robó 56 bases para ganar el premio al Novato del Año y de Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

En 2004, Suzuki tuvo 262 hits, lo que rompió el récord para una temporada en las Grandes Ligas, un récord que aún sigue en pie.

Después de su retiro, Suzuki no estaba seguro de lo que haría a continuación diciendo: “Pero todo lo que he aprendido, si pudiera compartirlo con niños o jugadores de las Grandes Ligas, si puedo ser de alguna ayuda, eso es lo que me gustaría hacer”.